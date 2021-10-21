رئيس قسم الفسيولوجي بـ«طب القوات المسلحة»: الطالب بيعيش حياة الميري

قال الدكتور عبد الرحمن فهمي، رئيس قسم الفسيولوجي بكلية طب القوات المسلحة، إن الكلية تتميز بتعرض الطالب فيها إلى أعضاء هيئة التدريس فترات أطول من أي كلية أخرى، موضحا أن أعضاء هيئة التدريس بتلك الكلية يُختارون بعناية، كما أن الطلاب الذين تقبلهم الكلية، وقع عليهم الاختيار من بين آلاف الطلبة الذين يتقدمون للالتحاق بها سنويا.

وأوضح «فهمي»، خلال حديثه مع برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «dmc»، ومن تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن تلك الكلية تقبل 200 طالب فقط، من بين الآلاف الذين يتقدمون إليها، مضيفا: «يعني الـ200 دول بيبقوا على الفرازة».

فهمي: لا يوجد ما يشتت انتباه الطالب بالكلية «الموبايل ممنوع»

وأشار رئيس قسم الفسيولوجي بكلية طب القوات المسلحة، إلى أن أهم ما يميز تلك الكلية أيضا، أنه ليس بها ما يبعد انتباه الطالب عند الدراسة، متابعا: «الطالب بيعيش حياة الميري بشكل كامل، يعني مفيش موبايل ولا نت خاص بيه، فليس أمامه أي شيء سوى الاهتمام بدراسته فقط».

ولفت إلى أن هناك تقارب كبير بين أعضاء هيئة التدريس بتلك الكلية بين الطلبة، موضحا أن هذا التقارب ليس فقط على مستوى المحاضرات الدراسية، بل أيضا على مستوى الإرشاد الأكاديمي، والقدرة الدائمة على التواصل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس طوال الوقت.

فهمي: العلاقة بين العسكريين والمدنيين داخل الكلية كلها رقي

وأردف أن العلاقة بين العسكريين والمدنين داخل تلك الكلية، تتميز بالرقي المتبادل بين جميع الأطراف، موضحا أن الكلية توفر كل السبل الممكنة حتى يستطيع أعضاء هيئة التدريس أن يوصلوا معلوماتهم إلى طلبتهم بكل أريحية.

وواصل: «يعني هنا بصراحة مفيش إحساس برئيس ومرؤوس، كلنا بنشتغل في جهة واحدة، مؤسسة محترمة».