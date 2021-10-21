توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1463 مواطنا بقرية النوادرية في دمياط

نفذت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية النوادرية بمركز فارسكور، خلال يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1463 مواطنا يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وكيل صحة دمياط: القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن القافلة تأتى ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تعقد أسبوعياً للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية لجميع أبناء المحافظة، منوهًا إلى أن القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتي للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية، هذا إلى جانب وحدة متخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

إجراء 725 تحليلا معمليا و تحويل 17 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات

وجرى تحويل 17 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 9 حالات، بالإضافة إلى فحص 35 حالة بالأشعة وعدد 22 حالة بالسونار، وكذا إجراء 725 تحليلا معمليا.

وتفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الخميس، القافلة الطبية التي أطلقتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الطب البشري بجامعة الأزهر، وذلك بمدرسة «الهدى» الابتدائية في قرية «الخياطة»، بدائرة مركز دمياط، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، وجمعية «صناع الخير للتنمية».