انطلاق قافلة طبية بالاشتراك مع جامعة الأزهر في دمياط غدا

تنطلق غدا، قافلة طبية موسعة بطبل قرية الخياطة، بمركز ومدينة دمياط، وذلك ضمن القوافل التي تنظمها اللجنة الطبية العليا، والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الطب البشرى بـ جامعة الأزهر لعلاج المرضى غير القادرين بالقرى الأكثر احتياجًا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

القافلة تتضمن تخصصات مخ وأعصاب وأورام وفريق تلقي لقاح كورونا

وتتضمن تخصصات «العيون، الجلدية، القلب، الأوعية الدموية، الأطفال، المخ والأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، الجراحة العامة، الأنف والأذن، أمراض النساء، الأورام، الأسنان والأطراف الصناعية بالإضافة لوجود فريق لتلقى لقاح كورونا وتنظيم الأسرة».

كما سيجري توفير العلاج على نفقة الدولة والأدوية بالمجان، هذا وستعقد القافلة بمدرسة الهدى بطبل، في تمام التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

تفعيل الثقافة الصحية والتوعية الطبية خلال القافلة

وقبل أيام نفذت مديرية الشئون الصحية بدمياط، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية شاملة بقرية «الغنيمية»، التابعة لمركز فارسكور، تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملاً وصيدلية تم إمدادها بجميع الأدوية الخاصة بالتعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وجرى توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1006 مواطنين، وتحويل 14 حالة من بينهم لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 8 حالات أخرى، كما تم إجراء أشعة لعدد 29 حالة، وسونار لعدد 13 حالة، وتحاليل معملية لعدد 446 حالة، مع وجود عيادة متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح الكورونا.