إحالة قضية النصب على مريض غضروف بمركز طبي للنائب العام (مستندات)

أكدت تقارير مصلحة الطب الشرعي وتحقيقات النيابة العامة، التي حصل «الوطن» على نسخة منها، صحة تحريات مباحث قسم شرطة الدقي، في واقعة مريض الغضروف، الذي خدعه طبيب بأحد مراكز علاج العمود الفقري بالمهندسين، وأعطاه حقنة كيرتيزون وتقاضى منه 60 ألف جنيه، وأوهمه أنه أجرى له جراحة استئصال غضروف بالعمود الفقري.

تقرير الطب الشرعي: الغضروف كما دون استئصال

وأثبت تقريرمصلحة الطب الشرعي، أن الصحفي سيد سعيد، مريض يعاني من انزلاق غضروفي بارز، في العمود الفقري، ويحتاج إلى تثبيت الفقرات لوجود كسر في الفقرة القطنية الخامسة.

وجاء في التقرير الذي حرره استشاري جراحة المخ والأعصاب لدى مصلحة الطب الشرعي، أن أخصائي تخدير وعلاج الألم، قد أخطأ في تعامله مع حالة المجني عليه، سيد عبد السعيد علي، حيث قرر خطة العلاج الواردة بالتقرير المحرر منه، وهي عمل علاج تداخلي لاستئصال الجزء البارز من الغضروف بالمنظار الدقيق، وحقن جذور الأعصاب الملتهبة دون خطاب تحويل مكتوب ومثبت بتذكرة العلاج أو روشتة طبية موقعة منه ترفق بالأوراق العلاجية.

كما جاء في نص التقرير، أن الطبيب الثاني، المشارك في الواقعة، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، قد أخطأ في تعامله مع حالة المجني عليه، حيث أقر بتشخيص وخطة علاج طبيب التخدير على الرغم من أن العلاج الأمثل لهذه الحالة، هو التدخل الجراحي بالميكروسكوب مع تثبيت الفقرات لوجود كسر في الفقرة القطنية الخامسة، وهو التشخيص الذي أثبته استشاري مصلحة الطب الشرعي، مؤكدا أن المريض لم يتم له أي تدخل جراحي بالمنظار وفق الأصول الطبية، وأن قرار الجراح ليس هو الأمثل لهذه الحالة، ولم يتم التعامل مع الجزء المنفجر من الغضروف، وهو ما أثبتته أشعة الرنين المغناطيس المجراة للمريض المجني عليه بعد 6 أشهر.

وانتهى تقرير الطبيب الشرعي، إلى أن الأمر في مجمله خطأ فني من كلا الطبيبين المشكو في حقهما ويُسألان عنه، إذ ترتب على هذا الخطأ عدم علاج السبب الأساسي لحالة المريض، حيث تم علاج العرض فقط «الألم» عن طريق خطة علاج وقتية غير معلومة النتائج، حسبما ورد في تقرير استشاري جراحة المخ والأعصاب لدى مصلحة الطب الشرعي، وتفويت فرصة التعافي السريع على المريض المجني عليه.

أوراق القضية أمام النائب العام لاتخاذ اللازم

كما كشفت تحقيقات نيابة الدقي الجزئية، بشأن تحريات مباحث قسم شرطة الدقي، محل دائرة المشكو في حقهما، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن الكاتب الصحفي سيد سعيد، المريض بالغضروف، وكسر بالفقرة القطنية الخامسة، تعرض لعملية نصب واحتيال وإهمال طبي، من قبل المشكو في حقهما طبيب التخدير وأخصائي جراحة المخ والأعصاب، المتهمين في الواقعة، بإجراء جراحة غضروف وهمية للمريض.

وأحالت نيابة الدقي، نتائج التحقيقات إلى النائب العام لاتخاذ القرار اللازم.

وكان «الوطن» قد نشر تقريرا مدعما بالمستندات، بعنوان «حلم الشفاء المزيف» حيث حرر الصحفي سيد سعيد بلاغا للنائب العام، ومحضرًا بقسم شرطة الدقي برقم 11128 لسنة 2021 جنح الدقي، ضد طبيبين، قاما بخداعه، باجراء جراحة غضروف وهمية، مقابل 60 ألف جنيه، واتضح أنهما أعطوه حقنة كيرتيزون فقط، لتسكين الألم ولم يجريا العملية الجراحية المتفق عليها.