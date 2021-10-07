عرض المتهم بذبح زوج شقيقته في الزاوية الحمراء على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض المتهم بذبح زوج شقيقته بسبب خلافات أسرية بمنطقة الزاوية الحمراء على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات وهل كان وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه ، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

أصابه بجرح ذبحي بالرقبة و3 طعنات في الصدر والبطن

تلقي مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء اخطارا من مستشفي سيد جلال بوفاه شاب متأثرا باصابته بعد طعنات وجرح ذبحي في الرقبة أثناء إسعافة، وبالانتقال تبين وجود جثة المدعو إسلام عادل محمدين في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين انه يرتدي كامل ملابسة الداخلية والخارجية كما تبين إصابته بجرح ذبحي بالرقبة و3 طعنات في الصدر والبطن وتوفي على أثرها.

وكشفت التحريات بأن مرتكب الواقعة هو شقيق زوجة المجني عليه، وأضافت التحريات أن المجني عليه يوم الواقعة تعدى بالضرب علي زوجته وهي شقيقة المتهم بسبب خلافات أسرية، وأوضحت التحريات بأن الزوجة اتصلت بشقيقها تستنجد به من بطش زوجها، وعلى الفور انتقل المتهم إلى منزل شقيقته وتطور الحديث مع زوجها لمشادة كلامية قام على أثرها المتهم بتسديد طعنات للمجني عليه بواسطه سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بجرح ذبحي بالرقبة و3 طعنات في البطن والصدر أدت إلى وفاته.

نقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

اعترف بقتل المجني عليه بسبب تعدية على شقيقته

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بقتل المجني عليه بسبب تعديه على شقيقته بالضرب، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض المتهم على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن تعاطي المخدرات.