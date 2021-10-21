إصابة 6 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة، في حادثي تصادم بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الخميس، حيث أسفر تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة «توكتوك»، أمام قرية «كفر الشيخ»، التابعة لمركز إيتاي البارود، عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إخطار مدير أمن البحيرة بحادث إيتاي البارود

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين «توكتوك» وسيارة ملاكي، وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين.

تحديد هوية وأسماء المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «محمد السعداوي خميس»، 34 سنة، مقيم إيتاي البارود، بجروح وكدمات متفرقه بالجسم، و«كوثر أحمد عبد الستار»، 25 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و«صابرين الاغريفي»، 26 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«نرمين أنور عبد السلام»، 21 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

إصابة شخصين في انقلاب «موتوسيكل» بكوم حمادة

كما استقبل مستشفى وادي النطرون شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل»، أمام «بنزيمة صبحي»، قرب مدخل «النجاح»، بدائرة مركز كوم حمادة، وجرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة، وتبين إصابة كل من «مدحت عبده السيد»، 36 سنة، مقيم بالقليوبية، بكسر بالساق الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، و«عبد المقصود جودة عبد المقصود»، 46 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.