أخبار البحيرة اليوم.. مصرع طفل وزيارة نائب وزير التعليم

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، عدداً من الأحداث الهامة، حيث نفذت المدن ومراكز المحافظة الحملات لإزالة التعديات علي المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف فوراً، للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة، وردع المخالفين، وأسفرت الحملات عن إزالة 41 حالة تعديات بنطاق 6 مراكز، بإجمالي مساحة بلغت 2531 متراً مربعاً.

وأشار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى أن المحافظة حصلت على نصيب كبير لتطوير مراكزها وقراها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حيث تم اختيار عدد 6 مراكز تضم 42 قرية رئيسية و207 وحدات قروية، وأكثر من 3900 تابع، لخدمة أكثر من 3.5 مليون مواطن.

قافلة طبية مجانية

كما نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات، على مدار يومين، بقرية «الخرطوم» بالتحرير بمركز بدر، جرى خلالها توقيع الكشف على 1186 من أهالي القرية.

استقبال نائب وزير التربية والتعليم

كما استقبل محافظ البحيرة بمكتبه في ديوان عام المحافظة، الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، جاءت الزيارة لبحث إمكانية تشغيل مدرسة الحي المتميز بالنوبارية كمدرسة دولية، حيث تضم 27 فصلاً دراسياً بالإضافة للمعامل اللازمة.

حملات تفتيشية على المقاهي

كما نفذت الوحدات المحلية بالمحافظة حملات لتكثيف المرور على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة، واستمرار حملات رفع الإشغالات لتسيير الحركة المرورية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

مصرع رضيع سقط من أعلى سلم منزل أسرته

ولقى طفل رضيع يُدعي «محمد يسري ربيع خميس»، يبلغ من العمر سنة ونصف، مصرعه إثر سقوطه من أعلى سلم منزل أسرته، بقرية «بلقطر الغربية»، التابعة لمركز أبوحمص، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

ضبط 16 طن أسماك مملحة فاسدة

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة رشيد، حملات مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة، لتكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية.

أسفرت الحملات عن ضبط مصنع لتمليح الأسماك بدون ترخيص بمركز ومدينة رشيد، وذلك لحيازة كمية 16 طن أسماك «سيلفر» مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبها ديدان حية وحشرات ترى بالعين المجردة.