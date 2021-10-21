حظر دخول العاملين للجهات الحكومية دون تلقي اللقاح في البحيرة

وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، ورؤساء مجالس إدارات الشركات ورؤساء الهيئات والمديرين التنفيذين لمشروعات المحافظة بضرورة الالتزام بمنع دخول العاملين مقار عملهم إلا بعد التأكد من حصولهم على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام بدءا من منتصف الشهر المقبل.

حظر دخول المواطنين

كما يتم حظر دخول المواطنين إلى الجهات الإدارية والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات والأجهزة إلا بعد التأكد من حصولهم على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة، أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام وذلك بدءا من أول ديسمبر.

فتح دورات المياه

ويسمح بفتح دورات المياه بكافة دور العبادة قبل آداء الصلوات على أن يتم غلقها عقب انتهاء الصلاة وذلك وفقا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية القائمة عليها بحسب الأحوال مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الصحية التي تقررها السلطات المختصة.

ووجه بأن يستمر العمل بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال الواردة في قرارات رئيس مجلس الوزراء.

خطة الدولة لمواجهة كورونا

جاء ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وما تبذله من جهود مضنية للتصدي لهذا الأمر وما اتخذته من إجراءات وقرارات تکفل سلامة أرواح المواطنين وتنفيذا لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.