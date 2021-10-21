إحالة 111 عاملا للتحقيق وحملات رقابة على الأسواق في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة متابعة الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

حملات رقابية في البحيرة

وفي هذا الشأن، نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز إدكو حملة تفتيشية أسفرت عن إحالة 31 من العاملين بمستشفى إدكو المركزي ومكتب صحة الأسرة الحضري والوحدة الصحية بقرية 6 أكتوبر للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانوني .

إحالة 73 عاملاً للتحقيق

كما نفذت إدارات الرقابة بالوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مماثلة أسفرت عن إحالة 73 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم دون سند قانوني وكذا إحالة 2 من العاملين بمدرسة الربدان بشبراخيت وعدد 5 من العاملين بوحدة تنظيم الأسرة بقرية فيشا بالمحمودية وذلك لتركهم العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية.

حملات مرورية على المقاهي

كما نفذت الوحدات المحلية حملات مرورية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة، وأسفرت الحملات عن رفع 515 حالة إشغال مخالفة ما بين ثابت ومتحرك وفروشات وكراسي عبارة عن 83 حالة بأبوحمص و160 حالة إشغال ومصادرة 21 شيشة بكفر الدوار و182حالة برشيد.

مصادرة 11 شيشة

كما تم مصادرة 11 شيشة برشيد و 45 حالة بالمحمودية و45 حالة بالدلنجات كما تم تحرير 14 محضر عدم ارتداء كمامه ومصادرة 6 شيشة بمركز كوم حمادة.

كما أسفرت حملات الرقابة والمتابعة عن تحرير محضرين ذبح خارج المجزر، وضبط 10 كيلو قوانص داخل محل طيور غير صالحة للاستخدام الآدمي و8 أطباق لحوم مفرومه وكمية من الكبدة منتهى الصلاحية، كما تم تحرير 70محضرا لعدم وجود فواتير ضريبية وعدم إعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع.