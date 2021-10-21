أخبار البحيرة.. حظر دخول المواطنين المصالح الحكومية وإصابة 8 أشخاص

شهدت محافظة البحيرة عدداً من الأحداث الهامة على مدار اليوم الخميس، كان أهمها توجيه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات الشركات ورؤساء الهيئات والمديرين التنفيذيين لمشروعات المحافظة، بضرورة الالتزام بمنع دخول العاملين والمواطنين إلى تلك الجهات، إلا بعد التأكد من حصولهم على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من خلال الشهادة المعدة لذلك.

فتح دورات المياه بدور العبادة

كما أعلن محافظ البحيرة عن السماح بفتح دورات المياه بكافة دور العبادة، قبل أداء الصلوات، على أن يتم غلقها عقب انتهاء الصلاة، وذلك وفقاً للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية القائمة عليها بحسب الأحوال، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية التي تقررها السلطات المختصة.

حملة رقابية لمتابعة الانضباط الإداري بإدكو

كما نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز إدكو، حملة تفتيشية لمتابعة الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بالمركز، لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

إحالة 104 موظفين للتحقيق بإدكو والدلنجات

وأسفرت الحملات عن إحالة 31 من العاملين بمستشفى ادكو المركزي، ومكتب صحة الأسرة الحضري، والوحدة الصحية بقرية 6 أكتوبر، للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانوني، كما تم إحالة 73 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

قافلة توعوية خدمية بمركز دمنهور

كما نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة قافلة توعوية خدمية مجانية لتنظيم الأسرة بمركز دمنهور، استمرت على مدار يومين، أسفرت عن تقديم 2340 وسيلة تنظيم أسرة متنوعة، لعدد 2110 سيدة جدد ومترددة، و345 كشف، و455 أشعة «سونار»، من خلال الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة.

كما تم تقديم الندوات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ومردودة على صحة الأم والطفل، وعمل حوار بناء متبادل مع المرأة، وعمل مسابقات لزيادة التوعية وسط اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة.

إصابة 8 أشخاص في 3 حوادث

كما أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع 3 حوادث طرق بنطاق عدة مراكز بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.