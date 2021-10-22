أمين عام مجمع البحوث الإسلامية يطلق فعاليات أول قافلة دعوية بالغردقة

أطلق الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الخميس، فعاليات فعاليات أول قافلة دعوية بالغردقة لواعظات الأزهر لدعم استراتيجية الدولة فى بناء الوعي المجتمعي، وذلك من مجمع الإعلام بالغردقة، بحضور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، ومحمد عبدالرحيم مدير وعظ البحر الأحمر، وأحمد زرد مدير عام الوعظ سابقا ومدير المركز الإعلامي بالمجلس الأعلى للأزهر، ونخبة من وعاظ وواعظات مجمع البحوث الإسلامية.

أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر

وأشار نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن القافلة هي قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر لدعم استراتيجية الدولة فى بناء الوعي المجتمعي، وتستمر لمدة أسبوع، وتأتي انطلاقا من اهتمام الأزهر الشريف بإطلاق مثل هذه القوافل النوعية، وشمول الجانب الدعوى والتوعوى لمختلف فئات المجتمع، خاصة أن هذه الاستراتيجية تتوافق مع خطة الدولة فى بناء الوعى المجتمعى.

إلهام شاهين: اهتمام الأزهر بتفعيل دور المرأة الدعوى هو انعكاس حقيقى لاهتمام الدولة بشئون المرأة.

وأضاف «عياد» في تصريحات صحفية، الخميس، أن أعمال القافلة التي تستمر لمدة أسبوع كامل، تشمل مختلف مناطق محافظة البحر الأحمر، كما يتضمن برنامج القافلة مساعدات عينية تقدم إلى الفئات الأكثر احتياجا فى مدن حلايب والشلاتين وأبو رماد.

من جانبها، اكدت إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظ بالأزهر، أن اهتمام الأزهر الشريف بتفعيل دور المرأة الدعوي هو انعكاس حقيقى لاهتمام الدولة بشئون المرأة التى أثبتت قدرتها على أداء دورها بكفاءة عالية فى مختلف المجالات.

واستقبلت منطقة البحر الأحمر الأزهرية، الخميس، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية لإطلاق فعاليات أول قافلة دعوية لدعم استراتيجية الدولة فى بناء الوعى المجتمعى، حيث كان في استقباله بمطار الغردقة، فضيلة الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وفضيلة الشيخ محمد عبدالرحيم مدير وعظ البحر الأحمر، وفضيلة الشيخ أحمد زرد مدير عام الوعظ سابقا.