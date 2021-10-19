أخبار البحر الأحمر: مهرجان الجونة واحتفالات المولد وحملات تموينية

شهدت محافظة البحر الأحمر، عددا من الأحداث الهامة خلال الساعات القليلة الماضية، في مدينة رأس غارب، شمالي المحافظة، حيث شنت أجهزة المدينة عددا من الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، وفي مدينة الغردقة احتفلت كلية التربية بالغردقة التابعة لجامعة جنوب الوادي، بالمولد النبوي، وأبدع طلاب الكلية في الأناشيد الدينية والتواشيح في ذكر وحب الرسول.

حملات على الأسواق التجارية برأس غارب

وفي مدينة رأس غارب شمالي محافظة البحر الأحمر، شنت أجهزة المدينة عددا من الحملات التموينية وقامت بالمرور والتفتيش على المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي والكافتيريات ومحال السوبر ماركت ومحال الخضار والفراخ والدواجن، وراجعت تاريخ الصلاحية للمنتجات والشهادات الصحية، بناء على تكليف اللواء حامد أحمد رئيس المدينة، للتحقق من سلامة المنتجات المعروضة وحماية المواطنين من جشع التجار.

وأشار اللواء حامد، بأن الحملات أسفرت عن إعدام كميات من اللحوم المصنعة والمواد الغذائية وتم تحرير عدد من المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

احتفال كلية التربية بالغردقة بذكرى المولد النبوي الشريف

ونظمت إدارة كلية التربية بالغردقة، احتفالا بذكرى مولد النبوي الشريف، وقدم طلاب كلية تربية عروض رائعة في احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف من قصائد الشعر والتواشيح الدينية والعديد من الفقرات الفنية من القصائد والتواشيح الدينية في مدح الرسول وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة والالتزام بالكمامة.

مشاهير مهرجان الجونة على شواطئ الغردقة

وقضى الفنانون المشاركون في مهرجان الجونة السينمائي أوقاتهم بعيدا عن الأضواء بشواطيء الجونة الساحرة، وذهب عدد من الفنانين والفنانات في رحلات بحرية على متن لانشات سياحية في أحد الجزر البحرية القريبة من الجونة شمال شواطئ الغردقة.