أخبار البحر الأحمر.. تقلبات جوية وتسليم شقق الإسكان وزيادة حركة التداول

شهدت محافظة البحر الأحمر، العديد من الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها التقلبات الجوية ونشاط حركة الرياح المحملة بالاتربة، التي تسببت في اضطراب حركة الملاحة البحرية، واستدعت رفع المحافظة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، كما سلمت أجهزة مدينة الغردقة عددا من الوحدات السكنية بمشروع 6000 وحدة بالإسكان الاجتماعى ضمن مبادرة «حياه كريمة»، إلى جانب زيادة حركة تداول البضائع في الموانئ بنسبة 3% مقارنة بالشهر الماضي.

رياح شديدة وأتربة وانخفاض في درجات الحرارة

وتعرضت المحافظة لرياح شديدة محملة بالأتربة وانخفاض في درجات الحرارة، وارتفاع الأمواج، بينما لم تتأثر الأنشطة البحرية وحركة الطرق بالنشاط الملحوظ للرياح وسط استعدادات أجهزة البحر الأحمر لسقوط الأمطار والسيول المتوقعة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.

تسليم شقق الإسكان الاجتماعي بالبحر الأحمر

وسلمت مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر، عددا من الشقق السكنية بمشروع 6000 وحدة سكنية بالغردقة للمستحقين وذلك ضمن مبادرة «حياه كريمة»، وبالنسبة للمستحقين الذين تخلفو عن التسليم اليومي، سوف يتم تحديد موعد جديد لتسليمهم الوحدات خلال الأسبوع المقبل، بحسب المهندس محمد عبد المنعم عبد العزيز مدير عام الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر.

زيادة حركة تداول البضائع بموانئ البحر الأحمر

وشهدت موانئ البحر الأحمر زيادة في حركة تداول البضائع حيث جرى تداول 554 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة زيادة 3 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وسجلت الواردات 303 آلاف طن بضائع بينما سجلت الصادرات 251 ألف طن بضائع، نتيجة اهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق.