فنادق البحر الأحمر تعمل بكامل طاقتها منذ جائحة كورونا.. لأول مرة

تلقت غرفة المنشآت الفندقية، اليوم الخميس، خطابًا من مكتب مساعد وزير السياحة، يفيد السماح باستقبال الفنادق لنزلائها ومرتاديها بكامل الطاقة الاستيعابية مع ضرورة التشديد الصارم على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار كورونا، وذلك بعد أن كانت الإشغالات 70% فقط من الطاقة الاستيعابية.

فنادق البحر الأحمر تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية

أعرب سعيد العتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سياحية في البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادته بقرار وزارة السياحة بالسماح للمنشآت الفندقية بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، مشيرا إلى القرار يصب في مصلحة القطاع السياحي، خاصة بعد إشادة منظمتي الصحة العالمية والسياحة بالإجراءات الوقائية التي تتبعها الفنادق السياحية المصرية في مواجهة كورونا.

مصر ستشهد موسمًا سياحيًا شتويًا ناجحًا

وأشار عصام علي، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن قرار وزارة السياحة بالسماح للمنشآت الفندقية بالعمل بكامل طاقتها أثلج قلوب جميع العاملين بالقطاع السياحي، متوقعًا أن مصر ستشهد موسما سياحيا شتويا زاخما.

رحلات طيران إضافية للغردقة وشرم الشيخ

وكشف الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن اليوم»:«أن الإجراءات الوقائية التي تتبعها مصر داخل مطاراتها ومنتجعاتها السياحية كان لها ردود أفعال إيجابية في توافد الأسواق السياحية المختلفة على المدن السياحية»، لافتًا إلى أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية أصدرت اليوم الخميس 172 تصريحًا جديدا لرحلات منتظمة إلى منتجعات مصرية دفعة واحدة.