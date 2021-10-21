آيتن عامر تثير قلق جمهورها: «مين جنب البيت عندي حالا؟»

أثارت الفنانة آيتن عامر، جدلًا واسعًا، خلال الساعات القليلة الماضية، إذ اعتقد قطاع كبير من الجمهور وكذلك زملاؤها الفنانين، أنها تعرضت لحادث خطير داخل منزلها، إذ أثير القلق والخوف بشأنها.

آيتن عامر تثير قلق جمهورها: مين جنب البيت؟

وكتبت آيتن عامر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «مين جنب البيت عندي دلوقتي حالًا؟»، دون إيضاح أي تفاصيل أخرى، وسط تساؤلات من قبل زملائها، عن إمكانية تقديم أي مساعدة أو استغاثة، إلا أنها التزمت الصمت دون توضيح تساؤلها.

واضطرت آيتن عامر، لحذف منشورها، بعد أقل من ساعة، حيث عادت لطمأنة أصدقائها وجمهورها، حيث كتب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «كله تمام».

وفاء عامر: آيتن بخير

ومن جانبها، حرصت الفنانة وفاء عامر، على طمأنة الجمهور، على شقيقتها آيتن عامر، حيث كتبت هي الأخرى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «شكرًا جزيلًا لكل اللي سألني على شقيقتي آيتن.. الحمد لله هي بخير».

آيتن عامر تطرح أولى أغانيها مع تامر حسين ووليد سعد

يذكر أنّ الفنانة آيتن عامر، تخوض تجربة الغناء لأول مرة على مدار مشوارها الفني، إذ انتهت مؤخرًا من تسجيل أولى أغانيها، وهي من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، ومن المُقرر طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة.

آيتن عامر تخوض البطولة المطلقة في الدراما التليفزيون لأول مرة

وكانت الفنانة آيتن عامر، قد شاركت في مسلسل «زي القمر»، من خلال حكاية بعنوان «أنا قبلت»، حيث خاضت بها البطولة المطلقة في الدراما التليفزيونية لأول مرة، وشاركها البطولة كل من تيام مصطفى قمر، وعابد عناني، ومحسن منصور، وأسامة عبد الله، ولبنى ونس، وعزت زين، وشريف الغريب، والعمل قصة وسيناريو وحوار أيمن الصواف وإخراج معتز حسام.