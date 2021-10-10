آيتن عامر تطالب بالحوار مع الأطفال لتجنب المحتوى الضار على الإنترنت

قالت الفنانة آيتن عامر، إن مدرسة ابنتها حذرت من «لعبة الحبار»، خاصة أن المسلسل الكوري الذي يقدم هذه اللعبة تم تصنيفه لمن أهم أكثر من 18 سنة، وتم إرسال بريد إلكتروني لكل أولياء الأمور من أجل الجلوس مع أولادهم لمنعهم من مشاهدة هذا المسلسل، وإقناعهم بعدم مشاهدة العنف، مبينة أنها كتبت على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وانتشر الأمر، حيث إن بعض الأشخاص لم يكونوا يعلمون عن هذا المسلسل، ولكن التغريدة جعلتهم على دراية بالأمر.

الأطفال سيتأثرون بلعبة الحبار

وأضافت «عامر»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، السبت، أنها لم تشاهد المسلسل ولكن قرأت عنه، وعندما حدث ذلك وجدت أن اللعبة تضم عنفا كثيرا، وحتى إذا كان الأطفال قادرين على معرفة أنه مجرد مسلسل سيتأثرون به.

ضرورة وجود حوار مع الطفل

وأوضحت الفنانة، أنها مقتنعة بأنه يجب تعليم الأولاد الصحيح من الخطأ والمحتوى المفيد من الضار، وأن هذا سيرشدهم لاستخدام التطبيقات بشكل أصح في الفترة المقبلة، مبينة أنه يوجد أيضا محتوى عربي غير مناسب للأطفال وليس المنصات العالمية فقط، متابعة: «دي حرية رأي وتعبير والفن لازم يعرض كل حاجة، لكن إحنا كأولياء أمور لازم نبدأ بأولادنا عشان يفرقوا بين المفيد والمضر، وكده هنبقى نجحنا، فيه سؤال كل دكاترة سلوكيات الأطفال كانوا بيقولوه، لازم تسألوا ولادكم عملت إيه النهاردة وتسألوا كلت ولعبت مع صحابك، وكل لما يكبر الموضوعات هتتوسع، ولازم كل أم تعرف باختصار ابنها عمل إيه في المدرسة وده هيكون مفيد لأن الأم هتبقى عارفة كل حاجة وهتعالج المشكلات بالراحة، مش المشاهد بس تبقى غير مناسبة لكن فيه لغة تنمر ولازم ابنك ميبقاش خايف يحكيلك أنه عمل غلط عشان تقومه ونشرحله ليه غلط، لأن أي مناقشة بشكل متحضر مع الطفل بعيدة عن العقاب وهدفها تعرفه الصح من الغلط، هتبقى أكتر حاجة ممكن يستوعبها».