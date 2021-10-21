«تطوير التعليم الفني»: مصر تقدمت 33 مركزا في المؤشر العالمي

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني: «إن مصر قفزت 33 مركزًا في مؤشر التعليم الفني العالمي، حيث كانت في المركز الـ113، وأصبحت في عام 2020 في المركز الـ80».

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني: «أن عدد الطلاب في التعليم الفني النظامي يصل إلى 2.1 مليون طالب، إضافة إلى 300 ألف طالب يدرسون بطريقة غير نظامية، من خلال عدد من الوزارات عبر وزارة الصناعة والقوى العاملة والأوقاف والسياحة».

تقسيم التعليم الفني

وأضاف «بصيلة»، في لقاء مع برنامج «حديث العرب من مصر»، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية درية شرف الدين، أن التعليم الفني ينقسم إلى قسمين، الأول هو التعليم النظامي، وفيه يحصل الطالب على شهادة الدبلوم من وزارة التعليم عندما يتخرج وينتهي من الدراسة، أما التعليم غير النظامي، فإن الطالب يتعلم فيه صنعة معينة أو حرفة ما.

تحسن مركز مصر في المؤشر العالمي

وأشار إلى أن مركز مصر تحسن في المؤشر العالمي للتعليم الفني، بسبب مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين جودة التعليم الفني، وهذه القفزة نتج عنها تزايد نسب الطلاب الذين يلتحقون بالتعليم الفني المصري.

وشدد على أن 30% من المدارس جرى تغيير نظم الدراسة فيها بما يتوافق مع التطورات الحديثة، لافتًا إلى أن 55% من الطلاب الذين التحقوا بالإعدادية يلتحقون بالتعليم الفني خاصة طلاب خارج القاهرة الكبرى، وهناك 2200 مدرسة بينهم 700 مدرسة جديدة.

ونوه إلى أنه يجرى تدريس مناهج ريادة الأعمال لجميع طلاب التعليم الفني من أجل إعدادهم للقيام بمشروعاتهم الخاصة، وهذا فتح باب أمل أمامهم.