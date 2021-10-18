«رزق» التحق بالهندسة من التعليم الفني وأصبح محاضرا في إدارة الأعمال

رفض الالتحاق بالثانوية العامة واختصر طريق التعليم بالمدرسة الفنية الصناعية.. استطاع أن يتفوق ويحقق ذاته ليحصد المركز الأول و من هنا قرر أن يثبت ذاته بدراسة الهندسة من خلال منحة تعليمية مجانية، لكن سقف طموحه لم يقف عند هذا الحد خاصة و أنه محب للقراءة والتأليف ليصبح واحداً من أهم المحاضرين في مصر و السعودية و الجزائر ليحاضر في إدارة الأعمال والشركات .

«رزق عبدالعزيز»، 31 عاما حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة قسم الهندسة المدنية يروي تفاصيل قصته لـ«الوطن»، قائلا: «وجدت أن نظام الثانوية العامة سيجعل مستقبلي مرتبط بدرجة أو درجتين وغير مناسب لي لأنه يهدر طاقات الطلبة سنويا، فقررت الالتحاق بالمدرسة الفنية الصناعية نظام خمس سنوات، واجتهدت طوال فترة الدراسة وحصدت مركزا متقدما بين أوائل الجمهورية والمركز الأول على مستوى المحافظة في التعليم الفني عام2009 و كرمت من قبل وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ومحافظ شمال سيناء حينذاك .

«رزق»: حصلت على منحة تفوق والتحقت بكلية الهندسة

ويضيف: «حصلت على منحة تفوق دراسية لدراسة الهندسة وبمجرد دخولي لكلية الهندسة بدأ اهتمامي بالقراءة وشغفي بالكتابة والتأليف»، مشيرا إلى دعم والدته له حيث كانت تتمنى أن تراه شخصا مؤثرا ورغم أميتها إلا أنها علمته حب العلم وكانت السبب الأساسي في أي نجاح حققه طوال رحلته.

«رزق»: بدأت طريقي بإلقاء المحاضرات منذ أن كنت طالبا بالفرقة الأولى

و عن تفاصيل رحلته مع المحاضرات يقول رزق: «بدأتها منذ كنت طالبا جامعيا في الفرقة الأولى بكلية الهندسة إلي أن تمت دعوتي في معظم الجامعات المصرية وقدمت محاضرات لأعضاء هيئة التدريس بعدد من الجامعات كجامعة الأزهر لتستمر رحلتي في تقديم المحاضرات والندوات على مدار 12 عاما حتى حصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة قسم الهندسة المدنية».

«رزق»: كرمت في السعودية و الجزائر

ولفت إلى دعوته لإلقاء محاضرات في أكبر جامعة بالمملكة العربية السعودية وهي جامعة أم القرى: «كُرمت من قبل رئيس الجامعة هناك والغرفة التجارية في مدينة تبوك ونادي الإبداع وريادة الأعمال بجامعة أم القرى إضافة لتكريمي بدولة الجزائر».

و اختتم «رزق»، حديثه لـ«الوطن»، مشيرا إلى صدور كتابه الأول بعنوان «إليك أنت»، عام 2013 لافتا إلى أنه يحلم بتقديم برنامج علمي يوما ما.