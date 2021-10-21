رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم: الإقبال على الفني أعلى من التجاري

قال الدكتور عمرو بوصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، اليوم، إن التعليم الفني النظامي في مصر مسجل به 2.1 مليون طالب فقط، لافتا إلى أن هناك 300 ألف طالب ضمن نظام الطلاب غير النظامين وهم الأشخاص الذين يريدون تعلم حرفة، مشيرا إلى أن الإقبال على التعليم الفني أكبر من التجاري.

مصر تشجع على إقامة مدارس فندقية فيها

وأضاف «بوصيلة»، خلال استضافته في برنامج «حديث العرب» المذاع على القناة الأولى، أن التعليم الفندقي في مصر يحتل نسبة 3% فقط، مبينا أن مصر تشجع إقامة مدارس فندقية فيها، مؤكدا أنه يحث المستثمرين على إقامة مدارس فندقية بمصر في ظل وجود طلاب جيدين ولديهم ميزات تنافسية وشركات مع مختلف الجهات الدولية، موضحا أن المؤسسات الفندقية لا تقبل على اجتذاب خريجي هذه المدراس، ولكن تعمل الدولة على حل هذه الأزمة.

30 % من المدارس الصناعية قادرة على إخراج طلاب متميزين

وأشار رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إلى أن 30% من المدارس الصناعية في مصر قادرة على إخراج طلاب متميزين، مشددا على تقدم التعليم التقني في مختلف أنحاء الدولة، والذي يعتمد على الشراكة بين الدول ورجال الأعمال؛ لذا تحاول الدولة إبرام كثير من الاتفاقات لتحقيق ذلك.

تدريس مناهج ريادة الأعمال

وأكد أنه يتم تدريس مناهج ريادة الأعمال لجميع طلاب التعليم الفني من أجل إعدادهم للقيام بمشروعاتهم الخاصة، وهذا فتح باب أمل أمامهم.