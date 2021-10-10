شوقي: «هنعتمد مدارس التعليم الفني بالكامل من فنلندا وألمانيا خلال أشهر»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التقارير الخاصة ببداية العام الدراسي الجديد مشرفة للغاية، موضحًا: «لدينا مشكلات مزمنة في كثافة الفصول، وكان هذا الملف مسكوتا عنه منذ عشرات السنوات ونحاول التغلب عليها».

وأشار إلى أن مصر لديها 27 مدرسة تعليم فني دخلت الخدمة خلال الفترة الأخيرة: «هنعمل اعتماد لمدارس التعليم الفني المصري بأكملها بعد شهور قليلة من فنلندا وألمانيا لضمان رفع جودة المدارس».

الاعتناء بملفي الصحة والتعليم

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض على قناة «المحور»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاعتناء بملفي الصحة والتعليم في عام 2014، وبدأ إطلاق بنك المعرفة في عام 2016، ضمن استراتيجية بناء الإنسان، وسيتم بناء نظام تعليمي مصري جديد: «كان هذا الحلم، والصف الرابع الابتدائي هذا العام وصله قطار التطوير وأصبح لدى التلاميذ محتوى جديد في الشكل والأسلوب بالتعاون مع أرقى المؤسسات حول العالم .. هيبقى زيه زي أي منهج في الدول المتقدمة».

مش عاوزين نستنى 8 سنوات على التطوير.. وهننقذ ما يمكن إنقاذه

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك مناقشات بشأن عملية التطوير: «مش عاوزين نستنى 8 سنوات، وعاوزين كل الطلاب تستفيد من النظام الجديد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه»، مشيرًا إلى أن النظام التعليمي الجديد سيعتمد على الفهم والتطبيق والتحليل بدلا من الحفظ.

وأكد، ان حجم المشكلات التي تتعامل معها الدولة المصرية ضخمة للغاية: «الدول اللي بتبني مناهج بتاخد 30 سنة، لكننا قطعنا نصف المشوار في 3 سنوات، ونتمنى خلال 4 سنوات تكون مصر لديها 14 سنة من المناهج الجديدة».