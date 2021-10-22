أخبار البحيرة اليوم.. مصرع وإصابة 10 أشخاص في حوادث طرق بالمحافظة

شهدت محافظة البحيرة اليوم عدة أخبار مهمة، كان أبرزها إصابة شخصين بجروح خطيرة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نقل كبيرة أمام كوبري قرية الشجاعة بمركز النوبارية بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الفحوصات الطبية الأولية.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة النوبارية يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح إثر حادث انقلاب سيارة نقل بقرية الشجاعة التابعة لذات المركز.

تحديد هوية المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من «السيد مسعد شحاتة»، 41 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، «هاني محمد محمود» 25 سنة مصاب بجرح بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص

كما أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك أمام قرية كفرالشيخ التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة قبل قليل، وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «محمد السعداوي خميس 34 سنة مقيم إيتاي البارود، كوثر أحمد عبد الستار 25 سنة، وصابرين الإغريفي، 26 سنة، ونرمين أنور عبد السلام 21 سنة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

نقل المصابين إلى المستشفى

كما استقبلت مستشفى وادي النطرون شخصين مصابين، وتبين إصابة كل من عبد المقصود جودة عبد المقصود، 46 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، «مدحت عبده السيد 36 سنة مقيم القليوبية، مصاب بكسر بالساق الأيمن.

كما لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر بجروح خطيرة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بالطريق الدولي الساحلي بمركز كفر الدوار، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب

أسفر الحادث عن وفاة محمد ريان أبو زيد مقيم مطوبس كفر الشيخ وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار، فيما أصيب جمعة عبد العليم محمود باشتباه كسر ما بعد الارتجاج وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.