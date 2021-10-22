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الأهلي يكشف تطورات حالة «الخطيب» الصحية: تحسنت ولا يزال في المستشفى

حالته مطمئنة بعد الفحوصات والأشعات

كتب:

محمد سعيد عبدالعظيم
12:39 ص | الجمعة 22 أكتوبر 2021
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، مساء يوم الخميس، عن آخر تطورات حالة محمود الخطيب الصحية، بعدما أكد الفريق الطبي المعالج لرئيس النادي الأحمر، الذي يضم كلًّا من الأستاذ الدكتور حازم ياسين، والدكتور أحمد فرهود، أن حالته مطمئنة بعد الفحوصات والأشعات المتعددة التي أجراها اليوم بأحد المستشفيات الكبرى.

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