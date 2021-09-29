ساويرس: لو محمود طاهر نزل انتخابات الأهلي قدام الخطيب هختاره

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أنه يوافق على فكرة التبرع للأندية الرياضية: «انت هتاخد إيه من التبرع غير إنك بتساعد النادي، وكلنا لينا ذكريات في النوادي، وأنا بساعد نادي الجزيرة لأني نشأت فيه وطلعت وقضيت طفولتي هناك ولعبت كورة وتنس هناك وانت كده بترجع الجميل للمكان ده والرياضة زي الأعمال الخيرية».

ونفى ساويرس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» إمكانية تبرعه لنادي الزمالك «لا طبعا لو هتبرع هتبرع للنادي الأهلي».

وأثنى ساويرس على رابطة الأندية، مشيرًا إلى أن الرابطة فيها أسماء وكوادر جيدة جدًا، معتبرًا أن مسألة كرة القدم في مصر ليست هينة، مطالبًا بالاهتمام بالمنظومة الكروية بشكل أكبر.

وتحدث ساويرس على انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه لا يعرف من سينافس محمود الخطيب خلال هذه الانتخابات، مؤكدًا أن صوته سيكون لمحمود طاهر حال منافسة الأخير للخطيب في انتخابات رئاسة النادي الأهلي مضيفًا: «معرفش حد تاني غير الخطيب ولو فيه حد نزل أحسن من الخطيب هديله صوتي، ومحمود طاهر كنت اديته صوتي ولو محمود طاهر نزل الانتخابات قدام الخطيب هدي محمود طاهر صوتي طبعًا».