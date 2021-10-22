البحوث الفلكية: لا يمكن التوقع بالزلزال قبل وقوعه

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الشعب المصري شعر بزلزال بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، الخميس، وهذا الزلزال أحد توابع الزلزال الذي حدث في الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن مركز هذا الزلزال خارج مصر في شرق المتوسط، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حوار الخميس»، مع الإعلامي أشرف شرف الدين، والذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

مصر لم تدخل حزام الزلازل

وأضاف «القاضي»، أن مصر لم تدخل حزام الزلازل، والمنطقة التي شهدت الزلزال خلال الأيام القليلة الماضية تشهد العديد من الزلزال بصورة متقاربة ، ولكنها لا تكون محسوسة بنفس الزلزال التي حدثت الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه لا يمكن الشعور بالزلزال قبل وقوعه، معقبًا: «لا يوجد تنبؤ بالزلزال على مستوى العالم، ولكن هناك إمكانية لتقليل الحد من مخاطره، من خلال تحديث الكود الزلزالي للمباني، ورفع التوعية المواطنين بكيفية التعامل مع أي زلزال».

ولاء جاد يتحدث عن حياة كريمة

من ناحية أخرى، أوضح الدكتور ولاء جاد، مدير الإدارة المركزية لمبادرة «حياة كريمة»، تفاصيل التعاون مع البنك الدولي، فذكر أن المبادرة مسار اهتمام كل شركاء التنمية الدوليين، مثل البنك الدولي الذي لديه أكبر محفظة تمويلية بمصر في منطقة الشرق الأوسط، كما أن البنك الدولي يقدم دعما كبيرا لمصر في أكثر من برنامج تنموي، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة مسار اهتمام من كل شركاء التنمية.

البنك الدولي يعمل مع مصر في أكبر من برنامج تنموي

وأردف «جاد»، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن البنك الدولي يعمل مع مصر في أكبر من برنامج تنموي سواء في مجال البيئة أو البنية التحتية، فمبادرة «حياة كريمة» تعمل في رفع كفاءة البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، والدعم الاقتصادي، وهناك نقاش وحوار مستمر ما بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية، وأهم هذه المؤسسات هي البنك الدولي.