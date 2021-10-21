رئيس شبكة الزلازل يكشف تفاصيل عملها: 110 محطات وتقنيات الجيل الرابع

قال الدكتور سيد شعبان، رئيس الشبكة القومية للزلازل، إن الشبكة أنشأت عام 1898 في حلوان، وبها جهاز رصد أمريكي، موضحاً أنه جرى تطوير المنظومة والاستعانة بالخبرات الأمريكية واليابانية وبعض التسجيلات، وأن محطة التسجيل الزلزالية في تحديث مستمر بمحطات الرصد الزلزالي في محطة حلوان.

وأضاف «شعبان» في مؤتمر صحفي عبر تطبيق «زوم»، أنه جرى إنشاء شبكة رصد زلازل في محافظة أسوان ومنطقة خليج العقبة، موضحاً أن الشبكة القومية لرصد الزلازل تضم 80 محطة للرصد الزلزالي و30 محطة لتسجيل العجلة الزلزالية.

3 وسائل لتجميع البيانات عن الزلازل

وأوضح الدكتور سيد شعبان، أنه هناك 3 وسائل لتجميع البيانات عن الزلازل أبرزها استخدام موجات الراديو اللاسلكية في نقل البيانات، ومحطات القمر الصناعي، وتقنية الجيل الرابع لنقل البيانات، موضحاً أن الهدف من توفير هذه التقنيات هو أنه في حالة حدوث زلزال وتعطل جزء من شبكة الرصد يعتمد على باقي الأجزاء الأخرى.

وأكد «شعبان» أن تحليل البيانات يجرى بالطرق الآلية، ويوجد بالمعهد القومي للبحوث الفلكية محلل نظم لتحليل البيانات وزيادة دقة معدلات الحل في موقع الزلزال، والتأكد من ميكانيكية حدوث الزلازل وهي مهمة للمنشآت الحيوية.

إعداد قائمة زلزالية متكاملة ومتجانسة

ونوه «شعبان» إلى أن زلزال 19 أكتوبر، حدث في جزيرة كريت نتيجة تحركات في القشرة الأرضية ما أدى إلى تقليل اضمحلال الموجات الزلزالية، مؤكداً أن وجود المواطنين في أماكن مرتفعة يجلعهم أكثر عرضة للإحساس بالزلازل.

وأشار «شعبان» إلى أن الشبكة القومية للزلازل، ساهمت في إعداد قائمة زلزالية متكاملة ومتجانسة ودراسات الخطوة الزلزالية وإعداد خرائط الخطوة الزلزالية وتحديث كود البناء المصري وتحديد معاملات الأماكن للتفجيرات الصناعية، بجانب المساهمة في التنمية المستدامة طبقاً لرؤية الدولة 2030.