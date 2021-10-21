«القومي للبحوث الفلكية» يكشف تفاصيل زلزال اليوم

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل زلزال اليوم، موضحاً حدوث هزة أرضية خفيفة، اليوم الخميس الموافق 21 أكتوبر الجاري.

وأضاف «القاضي» لـ«الوطن»، أن زلزال اليوم هو زلزال صغير وغير محسوس، موضحاً أنه المعهد يسجل زلازل يومياً، إلا أن تأثيرها محدود ولا تحدث أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

تفاصيل زلزال اليوم.. غير محسوس

من جانبه، أكد الدكتور عيد هشام، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن تفاصيل زلزال اليوم كونه حدث في منطقة كريت بقوة أقل بكثير من زلزال يوم الثلاثاء الماضي، موضحاً أنها نفس المنطقة التي وقع بها زلزال يوم الثلاثاء الماضي.

تفاصيل زلزال اليوم.. مجرد تفريغ للطاقة الكامنة في باطن الأرض

وأضاف «هشام» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تفاصيل زلزال اليوم تمثلت في كونه مجرد تفريغ للطاقة الكامنة في باطن الأرض، وهو زلزال تابع لزلزال يوم الثلاثاء الماضي، مؤكداً أنه زلزال غير محسوس.

ونفى المعهد القومي للبحوث الفلكية، حدوث أي زلازل في شرم الشيخ اليوم، مطالبا جميع المواطنين بالالتزام بالبيانات الرسمية المعلنة بشأن الزلازل وطرق الوقاية منها.

وفي سياق منفصل، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلازل ظاهرة طبيعية عنيفة، وإحدى الكوارث الطبيعية التي لا يمكن منعها، ولكن يمكن التخفيف من مخاطرها وآثارها، وهي اهتزازات مفاجئة سريعة تصيب القشرة الأرضية عندما تنفجر الصخور التي كانت تتعرض لإجهاد التمدد، وقد تكون هذه الاهتزازات غير كبيرة، وقد تكون مدمرة على نحو شديد.

وأضاف المعهد، في بيان له، أن مصر تقع خارج أحزمة الزلازل، إلا أنها معرضة من وقت لأخر لبعض الزلازل متوسطة القوى، خاصة الزلازل التي يقع مركزها في منطقة شرق البحر الأبيض والبحر الأحمر والتي تعتبر من أكثر المناطق الزلزالية نشاطاً.