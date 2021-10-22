«مكافحة الإدمان»: «صلاح» وراء زيادة الاتصالات على الخط الساخن 4 أضعاف

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر الإدمان، فالحملات التي جرى تنفيذها بمشاركة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ساهمت في زيادة الاتصال على الخط الساخن 4 أضعاف، موضحًا أن الحملة الإعلامية لمكافحة وعلاج الإدمان التي ينفذها الصندوق على وسائل التواصل الاجتماعي، تحقق ما يقرب من 25 مليون مشاهدة.

70% من الشباب يستقون معلوماتهم عن المخدرات من الدراما

وأضاف «عثمان»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الإعلام هو المفتاح السحري للتوعية ونشر التثقيف بشأن مشكلة تعاطي المخدرات، فأكثر من 70% من الشباب المصريين يستقون معلوماتهم عن المخدرات من الدراما، لذا يحب أن تعمل تلك الدراما على رفع الوعي بخطورة المخدرات، موضحًا أنه خلال شهر رمضان الماضي، تم كسر حاجز الصمت بشأن علاج الإناث من الإدمان، مضيفًا أن خدمة العلاج تقدم من خلال مستشفيات القوات المسلحة، والعديد من الجهات الخدمية لتوفير العلاج مجانًا.

11 وزارة معنية بقضية العلاج من الإدمان

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك 11 وزارة معنية بقضية العلاج من الإدمان، كما أنه توجد خطة عربية تقودها مصر جارٍ إعدادها لمواجهة مشكلة تعاطي المخدرات بشكل جذري، موضحًا أن أكثر فئة عمرية تتقدم للعلاج من 15 حتى 25 سنة، كما أن أساس مواجهة مشكلة تعاطي المخدرات من جانب الأسرة هو التواصل، ومعرفة أساليب الحياة اليومية والدراسية لأفراد الأسرة، لاكتشاف الأمر بشكل مبكر، ومراقبة حالة الفرد وسلوكه اليومي حال حدوث أي تغيير أو شئ شاذ عن المعتاد.