«مكافحة الإدمان»: جهود «بيت التطوع» رفعت عدد المكالمات على الخط الساخن

قال الدكتور إبراهيم عسكر مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، إن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن أكدت ضرورة استخدام مجموعة من الآليات المختلفة والمتعددة الخاصة بتعاطي وإدمان المواد المخدرة، مشددًا على أن جهود فريق «بيت التطوع»، في 4 جامعات، أدت إلى زيادة المكالمات الخاصة على الخط الساخن للصندوق.

وأضاف «عسكر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبد الرحمن مقدمة برنامج «الحقيقة» عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «نعمل على مواكبة التطور الحديث لأننا في مجتمع شبابي من المقام الأول، وهو مجتمع طلابي وشباب كثر لديهم أفكار واتجاهات ورؤى متعددة ونعمل على أن نتواجد بينهم بشكل مختلف».

فريق بيت التطوع

وتابع أن الوزيرة وجهت بإنشاء فريق «بيت التطوع»، وهو فريق شبابي بالدرجة الأولى، وتلقى تدريبات واستثمرت الوزارة في قدرته، وأصبح نموذجا يحتذى به في الجامعات المصرية، ويعرض خدمات الصندوق على الشباب الذي يعاطى المخدرات.

الصندوق يعمل في 4 جامعات

وأشار مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى أن بيت التطوع جري تدشينه داخل 4 جامعات، وهي القاهرة وحلوان وسوهاج والزقازيق، ويعمل في الجامعات الخاصة خلال الفترة المقبلة، ويعتبر منارة المجتمع للتوعية بأضرار المخدرات.

الفريق يتعامل مع كل شباب الجامعة

وأوضح أن الفريق يتعامل مع كل شباب الجامعة بداية من البوابة الرئيسية مرورا بالبوابات الفرعية، ويصحح المعلومات المغلوطة عن التعاطي؛ فالتوعية كاملة ومكثفة وتستهدف المريض الذي دخل دائرة الإدمان، وهو ما انعكس إيجابيا على الإحصائيات الخاصة بالمكالمات التي يتلقاها الصندوق على الخط الساخن.