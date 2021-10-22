بعد إعلانه عنها.. ماذا نعرف عن «منصة ترامب» المنافسة لفيسبوك وتويتر؟

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إطلاق منصة تواصل اجتماعي جديدة تحمل اسم «تروث سوشيال»، وقال ترامب إن المنصة الجديدة ستقف في وجه ما وصفه بـ«تعسف عمالقة التكنولوجيا»، الذين اتهمهم بإسكات الأصوات المعارضة في الولايات المتحدة الأمريكية.

السوشيال ميديا كانت وسيلة ترامب المفضلة للتواصل الرئاسي

ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا مهما في وصول ترامب إلى البيت الأبيض وكانت وسيلته المفضلة للتواصل الرئاسي، لكن تويتر حظره بينما علق فيسبوك حسابه بعد أن داهم مناصروه مقر الكونجرس الأمريكي، وواجهت وسائل التواصل الاجتماعي ضغوطا خلال فترة رئاسة ترامب من أجل حظره، حيث اعتبرت منشوراته تحريضية ومهينة أو مروجة للمحتوى الزائف، بحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وبدأ موقعا التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بحذف منشورات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العام الماضي أو وضع علامة تحذر من أنها تنشر معلومات غير صحيحة وذلك بعد أن ادعى في أحد منشوراته بأن كوفيد أقل فتكا من الإنفلونزا العادية، ما جعل ترامب ومستشاروه يعلنون أنه بصدد إطلاق منصة اجتماعية منافسة.

وفي بداية العام أطلق مدونة تحمل اسم «من على مكتب دونالد ترامب»، وجرى حجب الموقع بعد أقل من شهر من إطلاقه بعد أن جذب جزءا يسيرا من الجمهور الذي كان يأمل باجتذابه.

ميلر: المدونة كانت جزءا من الجهود الواسعة التي تبذل

من جانبه قال كبير مساعدي ترامب، ديسون ميلر، إن المدونة كانت جزءا من الجهود الواسعة التي تبذل، وستفتح الصيغة الأولى للمشروع الجديد أمام عدد محدود من الضيوف ممن سيحصلون على دعوة خاصة الشهر القادم، بينما ستكون متاحة للعامة في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2022، وفقا لبيان صادر عن مجموعة ترامب للإعلام.

وكتب ترامب «نحن نعيش في عالم لطالبان فيه حضور قوي على تويتر بينما حجب حساب رئيسكم الأمريكي المفضل، الجميع يسألني لماذا لا يقف أحد في وجه عمالقة التكنولوجيا ؟ حسنا، سنفعل، قريبا».

وقالت مجموعة ترامب للإعلام إن خدمة «الفيديو تحت الطلب» سوف تتضمن أخبارا وبرامج ترفيهية ومدونات وأشياء أخرى.

ويأتي إعلان ترامب بعد شهور من إطلاق مساعده السابق جيسون ميلر شركة تواصل اجتماعي تحمل اسم «جيتر»، ويتفق العديد من الجمهوريين مع رأي ترامب أن وسائل التواصل تسكت أصوات المحافظين، رغم أن بيانات فيسبوك تظهر أن شخصيات مثل بين شابيرو ودان بونجينو ومنصات مثل فوكس نيوز وديلي كولر هي بين المواقع الأكثر انتشارا.

1.7 مليار دولار قيمة الصفقة

ونشرت ليز هارينجتون، المتحدثة باسم ترامب، نسخة من البيان على حسابها على تويتر، مشيرة إلى أن مجموعة ترامب وشركة ديجيتال وورلد ستندمجان في شركة تُطرح للتداول العام، إذا وافقت الجهات التنظيمية والمساهمون، وكشفت أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 1.7 مليار دولار لمجموعة TMTG ،Trump Media and Technology Group.

ومن المقرر أن يطلق تطبيق «تروث سوشيال» تجريبيا لضيوف تتم دعوتهم في نوفمبر المقبل، يتبعه طرح على الصعيد الوطني الأمريكي في الربع الأول من عام 2022، وستتميز الشبكة الجديدة بأن لديها خطط لطرح خدمة اشتراكات فيديو حسب الطلب، تعرض برامج ترفيهية وأخبارا ومدونات صوتية.