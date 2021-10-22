تعرف على أفضل صيغة للصلاة على النبي: 30 كلمة كما وردت

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأذكار والعبادات لما فيها من خير كثير، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه عشرًا» رواه أصحاب السنن، كما أن الصلاة على النبي واحدة من أبرز سنن يوم الجمعة، ومن رحمة الله عز وجل بالعباد، أنه جعلها وسيلة لحصد البركات من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، عن طريق الصلاة عليه، كما أنه سبحانه وتعالى أمر جميع المسلمين بالصلاة عليه؛ حيث قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» الأحزاب:56، ولهذا يتساءل الكثيرون عن أفضل صيغة للصلاة على النبي، وتستعرض «الوطن» في الأسطر القادمة، أفضل صيغة للصلاة عن النبي.

الصلاة على النبي في غير الصلاة

وأكدت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أن الصلاة على النبي جائزة في غير الصلاة بأي صيغة من التي تحتوي على مدح وتشريف وتكريم، وقد ورد في «صحيح البخاري» عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

بعض صيغ الصلاة على النبي

وأوضحت دار الإفتاء أن العلماء قد ذكروا عدة صيغ غير تلك للصلاة على النبي، ولكن المقرر شرعا أن الصلاة بتلك الصيغة هي الأفضل، وهذا لأنه من المؤكد أنّ النبي لن يختار لنفسه إلا الأشرف والأفضل، ومن الصيغ الأخرى التي وردت للصلاة على النبي هي حذف إحدى الصلاتين وإحدى البركتين على إبراهيم وأله، وهي:

- «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».

- «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد».

- «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد».

- «اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم».