درجات الحرارة في مطروح اليوم.. طقس مشمس واستعدادات للأمطار

شهدت محافظة مطروح طقس مشمس معتدل، على مدار اليوم، وسط توافد الزوار على المحافظة من المصريين والسياح الأجانب للاستمتاع بالمقومات السياحية في مطروح من سياحة شاطئية وسياحة بيئية، وسياحة سفارى، وسياحة علاجية، وسياحة ترفيهية، وسياحة مهرجانات ومؤتمرات، وسياحة أثرية، ويضع مدن المحافظة خاصة سيوة في هذا التوقيت لتكون قبلة سياحية عالمية في فصل الخريف.

درجات الحرارة في مطروح والأمطار

وطبقا لهيئة الأرصاد، سجلت درجات الحرارة في مطروح العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، ونسبة توقعات سقوط الأمطار 0 %، ونشاط الرياح 10 كم/ الساعة، والرصوبة سجلت 58 %.

استعدادات في مطروح للأمطار

واستعدت الأجهزة المعنية لإستقبال موسم الأمطار، بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ومجالس المدن، والوحدات المحلية القروية، لتطهير مخرات السيول، وتطهير شنايش الأمطار وآبار تجميع وتخزين الأمطار بتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتعظيم الإستفادة من مياه الأمطار في الشرب وتربية الثروة الحيوانية، في قرى ونجوع مطروح والتجمعات السكانية بها.

جدير بالذكر أن محافظة مطروح تعد من المحافظات الساحلية التى تشهد سيول وأمطار شديدة في موسم الشتاء، ويهدر منها كميات كبيرة من المياه تتجه إلى البحر عبر مخرات السيول، ووجهت الحكومة بأهمية التوسع في إنشاء الآبار وخزانات لتجميع مياه الأمطار، وتطهير الآبار الرومانية العميقة والتى تبلغ سعتها 3000 م3 بما يساهم في استمرار التوسع والإستفادة من كل قطرة مياه تسقط من الأمطار لصالح التنمية في محافظة مطروح الصحراوية.