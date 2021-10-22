أرقام الإبلاغ عن حوادث الطرق بعد «صفط والأوسطي»

شهدت الطرق على مدار اليومين الماضيين وقوع عدد من الحوادث كسقوط سيارة من أعلى طريق صفط اللبن أمس، بالإضافة إلى حادثي التصادم اللذان وقعا بطريق الدائري الأوسطي، فخلال ما يزيد قليلا على 48 ساعة حصد الطريق الدائري 25 ضحية وأصيب 4 آخرون في حادثين آخريين، عندما اصطدمت «تريللا» بـ«سيارة ميكروباص» محملة بالمواطنين كانت في طريقها إلى الصعيد، وأسفر الحادث عن مصرع 19 مواطنا، إثر تخطي سيارة نقل «تريللا» للحاجز الفاصل وعبورها للاتجاه المعاكس، لتدهس سيارة ميكروباص، وقبلها بساعات كان هناك حادث على الطريق نفسه في منطقة البدرشين، حيث حصد أرواح 6 عمال وأصيب 4 آخرون.

ومن منطلق أن سرعة الاستجابة والتعامل مع الحادث فور وقوعه قد ينقذ حياة المواطنين، تقدم «الوطن» لقرائها أرقام الإبلاغ عن حوادث الطرق في حال تزامن وجودك بالقرب من الحادث أو شاهدته أثناء قيادة السيارة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها على مدار الساعة.

أرقام الإبلاغ عن حوادث الطرق

وكانت قد أعلنت في وقت سابق، الإدارة العامة للمرور، نشر عددًا من سيارات الإغاثة المرورية، تم توزيعها على جميع أقسام الطرق الصحراوية والسريعة والدائرية، وخصصت رقم الهاتف (01221110000)، للإبلاغ عن أي حادث.

وخصصت الإدارة العامة لمرور القاهرة أرقام للإغاثة 136_ 01155554444، حيث سيتم استقبال البلاغات، وإخطارات المواطنين، من خلال غرف عمليات المرور، ليتم انتقال الخدمات إلى الأماكن التي توجد بها معوقات مرورية.

كما تم تخصيص خط ساخن لمرور الجيزة للإبلاغ عن أي معوقات مرورية بالاتصال على 01205344444، وتجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114.

أرقام طوارئ وزارة الداخلية

وفي سياق منفصل، خصصت وزارة الداخلية مجموعة من الأرقام للإبلاغ عن أي وقائع خروج على القانون، أبرزها ما يلي:

- مصلحة الأمن العام:

24888888 – 24884500 و115 للإبلاغ عن وقائع البلطجية وحاملي الأسلحة وتجار المخدرات وكل من يحاول الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ومن يروع المواطنين.

- للإبلاغ عن المخالفات التموينية:

27947604 – 27921290.

-كما خصصت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة: (27921395/02- 27921396/02 للإبلاغ عن وقائع الرشوة والفساد واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام.

- الإدارة العامة لشرطة النجدة: 122

- الإدارة العامة للحماية المدنية: 23892017، 23892016 و180 لتلقى بلاغات الاشتباه في وجود مفرقعات.

- الإنقاذ النهري في حالة غرق أي شخص: 27944050

- إدارة تنفيذ الأحكام: تخصص أرقام (24888888 – 24884500 - 115) للتواصل مع المواطنين بشأن الإبلاغ عن الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

- مكافحة جرائم المعلومات 108.