«ميكروباص الموت».. أحلام 19 ضحية تبددت على الطريق الدائري الأوسطي «فيديو»

في «ميكروباص الموت»، تواجد عدة أشخاص أغلبهم لا يعرفون بعضهم، كان الرابط بينهم هو النهاية الواحدة، فلم يكن أيا منهم يدرك أن القدر قد سطر نهايتهم في لحظات وجيزة، حال انحراف سارة نقل ثقيل «تريلا» عن مسارها وعبورها إلى الاتجاه الآخر بشكل مفاجئ ليصطدم بالميكروباص على الطريق الدائري الأوسطي، أمس الأربعاء، ويلقى سائق السيارة النقل ومرافقه مصرعهما، بالإضافة لجميع ركاب الميكروباص.

أشلاء مبعثرة.. مشهد يدمي القلوب

تناثرت أشلاء الجثث على الطريق الذي شهد الواقعة، وأسرع المواطنون الذين تصادف مرورهم أنثاء الحادث لمحاولة تغطية تلك الأشلاء والجثث المبعثرة في كل مكان من الطريق، في مشهد أدمى قلوب كل من نظر إليها.

الأمنيات الأخيرة.. حفل زفاف وزيارات عائلية

19 شخصا بينهم أطفال، راحوا ضحية ذلك الحادث الأليم، ويحكي ذوي الضحايا عن قصص مأساوية لأقاربهم الذين كانوا يستقلون الميكروباص، فبعضهم كان متوجها لحضور حفل زفاف، ومنهم من كان متوجها لرؤية أهله، وىخر كان يستعد لرؤية عروسه التي غاب عنها، وغيرها من تلك الأمور، ولكن القدر لم يمهلهم لتنفيذ ذلك، وسطر الفصل الأخير في حياتهم.

انحراف «التريلا» وانفجار الإطار

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية عقب الحادث، أنه وقع بسبب انحراف سائق السيارة النقل الثقيل عن طريقه وانفجار إطار السيارة فجأة، ما أدى لاصطدامه بالسيارة الميكروباص التي كانت قاصدة طريق الفيوم من الطريق الدائري الأوسطي، وتم نقل جميع المتوفين إلى أقرب المستشفيات القريبة من مكان الحادث، كما أمرت الجهات المختصة بتشكيل لجنة فنية لفحص حادث الطريق الأوسطي وبيان أسبابه وموافاة النيابة بنتائج التقرير.