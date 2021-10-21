يوم حزين بـ«عرب أبوكريم» بأسيوط لسقوط 7 ضحايا في حادث الدائري الأوسطي

يوم حزين يخيم على قرية «عرب أبوكريم» التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط التي تستعد لاستقبال ضحاياها فى حادث الطريق الأوسطى بالقاهرة، الذي راح ضحيته 19 شخصاً كانوا يستقلون ميكروباص بعدما اصطدمت بهم سيارة نقل ثقيل «تريلا»، وحوّلت جثث معظمهم إلى أشلاء.

عم إثنين من الضحايا: «نحسبهم شهداء»

وقال مجاهد يونس عبد الرحيم عم كلا من عبد الله طاهر يونس، سائق الميكروباص وابن عمه يونس مفضل يونس، إن النجع به 7 ضحايا منهم أبناء شقيقيه، وشخص من نجع الربيعات، و3 من الجبابات، وواحد من عزبة أبوالعيون.

وأضاف أن أبناء شقيقيه كانا يقومان بنقل العمال من النجع وباقى النجوع للعمل بالمزارع بمحافظة الإسكندرية، وأثناء العودة وبرفقتهما عدد من العمال وبالقرب من الطريق الدائرى الأوسطى بالصحراوى الغربى قطعت عليهم سيارة نقل تريلا وحدث تصادم بينهما ومن شدة الارتطام تحولت جثث الضحايا إلى أشلاء ونحتسبهم عند الله من الشهداء.

وأشار مجاهد إلى أنه رغم وقوع الحادث عصر أمس إلا أن تأخر الإجراءات تسبب فى تأخر خروج جثامين الضحايا حتى الآن من المستشفى، مطالباً بسرعة إنهاء إجراءات دفنهم .

محافظ المنيا.. ينعي الضحايا

ونعي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث الذي أسفر عن وفاة 19 مواطناً، بينهم مجموعة من مركز ديرمواس. وتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ووجه المحافظ القائم بأعمال رئيس مدينة ديرمواس ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، بالمتابعة والتنسيق المستمر لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لأهالي الضحايا وإنهاء الإجراءات اللازمة في تلك الأحداث المؤسفة.

جهود أمنية

كانت الخدمات المرورية الموجودة أعلى الطريق الدائري الأوسطي، قد تلقت بلاغاً أمس بالحادث. وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث فور ورود البلاغ حيث شهد الطريق تعطلاً كاملاً للحركة المرورية.

وشملت الجهود الأمنية الإمداد بجرارات وأوناش مرور، والدفع بخدمات وسيارات تابعة للمرور وذلك لمراقبة عملية السير وتيسير حركة المرور عقب تعطله. وهرع عدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.