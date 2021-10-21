حادث الطريق الدائري الأوسطي.. مشهد مروع انتهى بموت جميع الركاب

«مات الجميع».. كان هذا هو النداء الوراد عبر أجهزة الشرطة اللاسلكية من أحد أفراد القوة الأمنية التابعة لإدارة مرور الجيزة، وهو يوجه إخطارًا إلى رؤسائه في العمل بشأن حادث الطريق الدائرى الأوسطى، والذي أسفر عن مصرع 19 شخصا في تصادم سيارة نقل مع ميكروباص.

حزن وحسرة بعد حادث الطريق الدائري الأوسطي

مشاهد حادث الطريق الدائري الأوسطي، والتي تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي كانت مؤلمة لكل من شاهدها؛ إذ ظهرت أشلاء الضحايا متناثرة على الأسفلت، بينما كانت السيارة الميكروباص عبارة عن «كومة من الصفيح» تتقاطر منها دماء الضحايا الذين دهستهم سيارة النقل الثقيل بعدما ضلت طريقها وعبرت إلى الاتجاه المعاكس لتصطدم بالميكروباص في مشهد مروع انتهى بموت الجميع.

وشيعت جثامين الضحايا، وسط حالة من الحزن والحسرة سيطرت على عائلات المتوفين.

لجنة فنية لمعاينة حادث الطريق الأوسطي

وقررت النيابة العامة، انتداب لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة مكان الحادث وإعداد تقرير بنتائجه، وصرحت بدفن جثامين الضحايا، وهم: «عبدالله طاهر، 30 عاما، سائق السيارة النقل، ويونس فضل 27 عاما، وأحمد عبد التواب، وثلاثتهم من مدينة ديروط بمحافظة أسيوط، وعبدالجيد، ونادية جميل 30 عاما، وإبراهيم مهدي 21 عاما، ووليد غريب 20 عاما، ومحمد إبراهيم 40 عاما، وإبراهيم عبد الرازق 75 عاما، ومحمد بدر 30 عاما»، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.