آثار أسوان: تعامد الشمس على وجه رمسيس دليل عبقرية للمصري القديم

قال الدكتور عبدالمنعم سيد، مدير عام آثار أسوان، إن الطقس في محافظة أسوان رائع للغاية والشمس سطعت الساعة 5:53 صباحا واستمرت لمدة 22 دقيقة مشرقة على وجه رمسيس الثاني، وهو ما يمثل عبقرية للمصري القديم الذي استطاع أن يستغل ظاهرة كونية ويتحكم في آشعة ويدخلها على عمق 64 مترا في خط مستقيم لتشرق مرتين في العام على نفس المكان، مشيرا إلى أن الحضارة المصرية القديمة تتحدى فيروس كورونا وتتحدى العالم كله، فالبرغم من أزمة كورونا حول العالم إلا أن عددا كبيرا حرص على متابعة ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، ويحضر هذه الظاهرة بأبوسمبل ضيوف من جميع أنحاء العالم.

لا يوجد سائح دخل معبد أبو سمبل دون كمامة

وأضاف مدير عام آثار أسوان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنه بالأمس حضر أكثر من 80 شخصية مهمة مع وزير السياحة والآثار ومحافظ أسوان، منهم أكثر من 37 سفيرا، وهي رسالة للعالم كله بأن مصر آمنة وهو أهم عنصر لعودة السياحة وجذب السياح لمصر مرة أخرى، والعنصر الثاني هو أن مصر تتخذ كل الإجراءات الاحترازية، فالبرغم من الأعداد الكبيرة إلا أنه لا يوجد سائح دخل معبد أبو سمبل دون كمامة، مع توفير جيل التعقيم بالمكان وأجهزة قياس درجات الحرارة، وهناك تشديد كبير على الإجراءات الاحترازية.

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني استمر 22 دقيقة

وتابع مدير عام آثار أسوان أن المعبد وفر شاشات عرض كبيرة خارج المعبد عرضت شروق الشمس وتعامدها على وجه الملك رمسيس الثاني، وهناك عدد كبير شاهد الظاهرة على شاشات العرض بالخارج، وتم استغلال هذه الشاشات لعرض أفلام وثاقية عليها لمعابد أبوسمبل، كاشفا أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني استمرت 22 دقيقة.