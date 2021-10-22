حدثان ماليان بارزان يترقبهما المصريون هذا الأسبوع

حدثان بارزان يترقبهما المصريون، الأسبوع المقبل، حيث تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، اعتباراً من الأحد وحتى الثلاثاء، بعدما انتهت قبل يومين من تجهيز المرتبات للصرف، قبل إجازة المولد النبوي الرسمية، بحسب مصدر في الوزارة قال لـ«الوطن» إن مرتبات أكتوبر 2021 جاهزة للصرف الأحد بمجرد العودة من إجازة المولد النبوي والعطلتين الأسبوعيتين، الجمعة والسبت.

بحسب كتاب دوري من وزارة المالية، تبدأ عملية الصرف الأحد لموظفي 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، في مقدمتها وزارات وزارات الصحة والسكان والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والثقافة والداخلية والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية والطيران المدني والسياحة والبترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى هيئات الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهار المركزي للتعبئة والإحصاء والتنظيم والإدارة ومجلس الأمن القومي والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأخيرا مجلس النواب.

استمرار صرف الرواتب يومي الإثنين والثلاثاء

وتستمر عملية صرف مرتبات أكتوبر 2021 لموظفي الدولة يومي الإثنين والثلاثاء، بينما حدد الكتاب الدوري لوزارة المالية، يومي 27 و28 لصرف مرتبات المتخلفين عن الصرف في مواعيدهم المحددة سلفا، في وقت تناشد فيه وزارة المالية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي لصرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 منعاً للإصابة بفيروس كورونا.

أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

الحدث الآخر الذي يترقبه المصريون، خاصة أصحاب المدخرات، هو قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث أنه من المتوقع بحسب مصادر مصرفية لـ«الوطن» أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في القرار المزمع عقده الخميس، ليظل التثبيت سيد الموقف منذ ديسمبر 2020.

وتعقد البنوك اعتباراً من الأحد اللاحق لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، مراجعة الأسعار على المنتجات المصرفية المختلفة مثل الشهادات والودائع وحسابات التوفير بالجنيه وبالدولار والعملات الأخرى، وسط توقعات بالتثبيت أيضاً.