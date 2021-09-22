اليوم.. وزارات وهيئات تصرف المرتبات للعاملين

بدأ العاملون في الجهاز الإداري بالدولة يوم أمس صرف رواتبهم الشهرية عن شهر سبتمبر 2021، وتستمر عملية صرف المرتبات حتى يوم الخميس 23 سبتمبر الجاري.

وزارات وهيئات تصرف الرواتب اليوم الأربعاء

وفيما يخص استكمال صرف المرتبات ترصد «الوطن» الوزرات والهيئات التي ستصرف المرتبات للعاملين بها اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021:

وزارة التعليم العالي

يصرف العاملون بوزارة التعليم العالي مرتبات شهر سبتمبر الجاري اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021.

وزارة التنمية المحلية

من المقرر أن تقوم وزارة التنمية المحلية بصرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري للعاملين بها اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021.

وزارة العدل

أيضاً من بين الوزارات تصرف وزارة العدل مرتبات شهر سبتمبر 2021 للعاملين بها اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021.

وزارة الكهرباء

ومن بين الوزارات تأتي وزارة الكهرباء، حيث تقوم بصرف مرتبات العاملين بها اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021.

وزارة التخطيط

تصرف وزارة التخطيط اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، مرتبات شهر سبتمبر الجاري للعاملين بها.

وزارة الاستثمار

أيضاً تقوم وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 بصرف مرتبات العاملين بها

وزارة التعاون الدولي

ومن بين الوزارات تأتي وزارة التعاون الدولي أيضاً، حيث تقوم بصرف مرتبات العاملين بها اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021.

أما عن الهيئات التي من المقرر أن تقوم بصرف مرتبات الموظفين بها اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، فهي كالتالي: ( النيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).

وكانت بداية صرف مرتبات شهر سبتمبر يوم الثلاثاء الموافق 21 من الشهر ذاته، والتي تستمر حتى يوم الخميس.