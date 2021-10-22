انطلاق انتخابات مجلس إدارة مركز شباب مدينة ميت غمر في الدقهلية

انطلقت انتخابات الجمعية العمومية بمركز شباب مدينة ميت غمر، اليوم الجمعة، بإشراف قضائي كامل برئاسة المستشار عبد البديع الشندي عبد السلام، المشرف على العملية الانتخابية بمركز شباب مدينة ميت غمر، وتحت إشراف اللجنة الأولمبية المصرية وإدارة الهيئات الشبابية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

قيادات الشباب والرياضة تتابع الانتخابات

وبدأت عملية التصويت في حضور علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، وأحمد هشام مدير إدارة شباب ميت غمر، وحامد عبد المعطي وكيل إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، وأحمد هشام مدير إدارة شباب ميت غمر وياسمين جلال المدير التنفيذي لمركز شباب مدينة ميت غمر.

الجمعية العمومية لمركز شباب ميت غمر

ويبلغ إجمالي عدد الأعضاء بالجمعية العمومية 8633 عضوا وإجمالي من لهم حق التصويت 3805 عضوا بالجمعية العمومية بمركز شباب مدينة ميت غمر.

وتجري العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة وإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مع تعقيم أماكن التسجيل والتصويت في الجمعية العمومية بمركز شباب مدينة ميت غمر ومراعاة التباعد الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، شهد علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة، مساء الخميس، حفل تكريم أوائل الطلبة، وفريق كرة القدم، بمركز شباب كفر عبد المؤمن، التابع لإدارة شباب دكرنس والمقام ضمن خطة التكريمات التي يتبناها ابن دكرنس أحمد عاشور، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع وزارة الثقافة وقصر ثقافة دكرنس لتشجيع أبناء المحافظة على التقدم الدراسي والرياضي وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.