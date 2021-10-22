4 غيابات عن الزمالك أمام توسكر اليوم

يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب «برج العرب» في محافظة الإسكندرية، نظيره فريق توسكر الكيني، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويتطلع الفارس الأبيض لحسم التأهل لمرحلة دور المجموعات، بعد الفوز في مباراة الذهاب في كينيا، بهدف دون رد، أحرزه المغربي أشرف بن شرقي، إلا أن غيابات الزمالك أمام توسكر تتصدر مشهد المواجهة.

ويتصدر غيابات الزمالك أمام توسكر في دوري أبطال أفريقيا، 4 لاعبين، وهم العائدون من الإعارة، مصطفى فتحي العائد من سموحة، والمغربي محمد أوناجم العائد من الوداد، ورزاق سيسيه العائد من الاتحاد السكندري، وعمر السعيد العائد من الجونة.

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