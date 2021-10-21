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محمود مسلم

تحرك سريع من الزمالك خوفا من رحيل أبو جبل إلى الأهلي

كتب:

 جمال زغلول وهادي حازم
08:20 م | الخميس 21 أكتوبر 2021
محمد أبو جبل

محمد أبو جبل

أوشك عقد حارس مرمى فريق الزمالك، محمد أبو جبل، على نهايته مع القلعة البيضاء، بنهاية الموسم الجاري، دون تجديد عقد الحارس الدولي حتى الآن.

ويفتح قرب نهاية عقد أبو جبل الباب أمامه للتفاوض والتوقيع لأي فريق في الانتقالات الشتوية المقبلة مجانا.

ويعيش مسؤولو الزمالك حالة من القلق والترقب خوفا من رحيل أبو جبل، عن صفوف القلعة البيضاء، والتوقيع لغريمه التقليدي النادي الأهلي في صفقة مجانية، خلال شهر يناير المقبل، لأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجديد، ووفقا للوائح من حقه التوقيع مجانا لأي نادٍ قبل نهاية عقده بـ 6 شهور.

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