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الزمالك يرد على شكوى توسكر: المراقب شاهد

كتب:

حسام عادل
11:24 م | السبت 16 أكتوبر 2021
الزمالك وتوسكر

الزمالك وتوسكر

علق مصدر داخل القلعة البيضاء على شكوى توسكر الكيني ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد تكسير زجاج داخل غرفة خلع ملابس الفريق عقب نهاية المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت.

وكان الزمالك حقق فوزا غاليا على حساب توسكر الكيني بهدف دون رد في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، سجله الدولي المغربي أشرف بن شرقي.

ونفى مصدر داخل القلعة البيضاء في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» ما تردد حول دخول بعض لاعبي الفريق في مشاجرة عقب نهاية المباراة أدى لتحطيم زجاج داخل غرفة خلع الملابس.

وللتفاصيل من هنا.

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