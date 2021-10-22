فحص 50 ألف سيدة ضمن مبادرة «صحة الأم والجنين» في كفر الشيخ

فحصت الفرق المتنقلة بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أكثر من 50 ألف سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في بيان صحفي، إنه جرى تقديم الخدمة الطبية والفحوصات اللازمة لأكثر من 50 ألف سيدة حامل، منذ إنطلاق المبادرة الرئاسية أول شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغ عدد المستفيدات 50765 سيدة حامل بمحافظة كفرالشيخ حتى الآن، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالي من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين.

المبادرة تهدف لخفض الوفيات بسبب تلك الأمراض

وتهدف مبادرة صحة الأم والجنين، لخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، لمنع إنتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، مضيفة أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم.

صحة الأم والجنين تعمل على تحسين الخدمات الروتينية

وأكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه يجري تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيراً إلى التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشددة على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية .

وأضافت سلام أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبي للحامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى المحافطة بالفئة العمرية فوق 18 عاما، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب علي أعمال الفحص.