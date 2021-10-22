ضبط 12048 قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

تواصل وزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وفي هذا الصدد، كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

جهود الأمن الاقتصادي في 24 ساعة

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

في نطاق الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تم ضبط 3157 قضية متعلقة بالمخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

ضبط 1386 قضية تموينية متنوعة

ضبط 12048 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

ضبط 223 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

ضبط 203 قضايا متنوعة ضمن الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص».

ضبط 1386 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، مواد بترولية.