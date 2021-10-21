ضبط 10189 شخصا خلال 24 ساعة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عدة حملات لمتابعة التزام المحلات بتنفيذ مواعيد الغلق المقررة من مجلس الوزراء، وكذلك مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية، حفاظا على سلامتهم وتنفيذا للإجراءات الوقائية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

عقوبات لمخالفي الإجراءات الوقائية

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 10189 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 10146 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 43 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 1002 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وكذلك ضبط 239 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1645 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.