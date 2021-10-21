ضبط طرفي مشاجرة في بولاق الدكرور.. استخدموا أسلحة نارية وشماريخ

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يُظهر قيام عدة أشخاص بالتشاجر وإطلاق الأعيرة النارية والشماريخ تجاه بعضهم في بولاق الدكرور بالجيزة.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط طرفي المشاجرة، وهم مالك مقهى وعامل لديه، مقيمان بدائرة القسم، وشخص له معلومات جنائية وسائق، مقيمان بدائرة القسم، وبحوزة المتهم الثالث والذي يظهر في مقطع الفيديو «طبنجة، 3 خزينة، عدد من الطلقات النارية، كمية من مخدر الآيس، مبلغ مالي، السيارة المستخدمة في الواقعة»، وبحوزة المتهم الرابع سلاح أبيض «مطواة».

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بالأسلحة النارية

وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بين الطرف الأول والمتهم الثالث حول قيمة المشروبات حال جلوسه بالمقهى، ثم انصرف وعاد وبرفقته المتهم الرابع، وحدثت المشاجرة بينهم على النحو الوارد بالفيديو، كما اعترف المتهم الثالث بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وبأن السلاح المضبوط هو المستخدم في الواقعة، وأن المتهم الرابع هو مطلق الألعاب النارية «الشماريخ».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.