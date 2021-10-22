الأزهر يدعو للمشاركة في الملتقى السنوي الثاني للخط العربي والزخرفة

قرر الأزهر الشريف عقد ملتقى الخط العربي والزخرفة بالجامع الأزهر، في الفترة من 24 ديسمبر 2021 وحتى 2 يناير 2022، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

ومن المقرر أن تقام احتفالية كبرى على هامش الملتقى لتكريم فناني الخط العربي والزخرفة، المبدعين المتميزين من المشاركين في الملتقى، بجانب عقد ورش عمل ومحاضرات فنية وأثرية.

أهداف ملتقى الخط العربي

ويأتي الملتقى ضمن مبادرات الأزهر الشريف للاحتفاء بالخط العربي، وبمناسبة اختيار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، القاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية، كما يسعى الملتقى للحفاظ على الهوية العربية والإسلامية، وتنمية المجالات الفنية التي تتناول التصميمات والزخارف وطرق الكتابة التي تستعمل الحروف العربية.

كما تهدف المشاركة بالملتقى إلى تنمية الوعي المجتمعي بأهمية نشر ثقافة إتقان الخط العربي، وتشجيع الأجيال الشابة على تعلم الخط العربي وإتقانه، بالإضافة إلى التوعية بأهمية اللغة العربية ومكانتها العالمية، والارتقاء بمستوى الاهتمام بجماليات الخط العربي، والزخارف والتصميمات.

شروط التقدم للمسابقة

وحددت اللجنة المنظمة للملتقى، شروط الاشتراك في مسابقة الملتقى السنوي، وهي أن يكون الاشتراك بشكل فردي وبقلم صاحب العمل المشارك، ولا تُقبل الأعمال الجماعية، وألا تزيد أعمال المشارك في الملتقى عن عملين، ولن تقبل الأعمال الطباعية أو المنسوخة أو المعالجة رقيمًا، بالإضافة إلى أن يكون العمل حديثًا، ولا يحمل أية دلالة أو إشارة مسيئة أو يشير إلى تعصب للجنس أو اللون أو العرق أو الدين، وللجنة الحق فيما تراه مناسب للعرض دون إبداء أسباب.

ويدعو الأزهر الشريف المهتمين للمشاركة في أعمال الملتقى، على أن ترسل صور الأعمال على البريد الإلكتروني alazharforum@gmail.com بداية من يوم الإعلان وحتى موعد أقصاه 20 نوفمبر 2021، ولن تنظر اللجنة إلى ما سيتم إرساله بعد انقضاء المدة.