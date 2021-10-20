بث مباشر.. احتفالية الأزهر بالمولد النبوي الشريف

قدمت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بثًا مباشرًا لاحتفالية المؤسسة بالمولد النبوي الشريف، لعام 1443 هجرية، الموافق 2021 ميلادية.

ويشارك في الاحتفال عدد كبير من شيوخ وقيادات الأزهر، وعلى رأسهم الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وعدد من قيادات الأزهر الشريف.

شيخ الأزهر يحضر احتفالية وزارة الأوقاف

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حضر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقدم الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، عبارة عن نسخة من مصحف الأزهر الشريف، وذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

موعد إجازة المولد النبوي

ووفقًا لقرار الحكومة، فإن موعد إجازة المولد النبوي الشريف غدًا الخميس، 21 أكتوبر 2021، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر في كل من الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ويأتي قرار تحديد الخميس إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف، بدلًا من الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري، والذي شهد ذكرى المولد، وذلك إعمالاً بقرار الحكومة بترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس.