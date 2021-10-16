وصلة رقص تجمع دينا الشربيني وهنا شيحة في مهرجان الجونة.. «فيديو»

دخلت الفنانتان دينا الشربيني، وهنا شيحا، في وصلة رقص على أنغام أغنية «فلتت مني»، على الريد كاربت بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021 وذلك خلال حضورهما العرض الخاص بالفيلم المصري كباتن الزعتري.

دينا الشربيني ترقص على ريد كاربت مهرجان الجونة

نشر الفنان حسن أبو الروس فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» يظهر فيه هو ودينا الشربيني وهنا شيحا وشقيقتها رشا شيحا، وهم يرقصون على أنغام أغنية «فلتت مني» بشكل جذب إليهم الأنظار.

أغنية «فلتت مني» هي ديو يجمع ما بين حسن أبو الروس ودينا الشربينى وطرح على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات حسن أبو الروس، وتوزيع ديزل، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير منذ الساعات الأولى من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

كلمات أغنية فلتت مني

وتقول كلمات الأغنية:

‎جالي في خيالي في خيالي ‎

لخبطتي كلامي في كلامي

‎دخلي أسامي في أسامي ‎

دي فلتت مني

‎فلت فلتنينو فلتنينو

‎ دايما عايزينو عايزينو ‎

حرق هالبينو هالبينو ‎

دي سخنت مني

‎سخن تسخينو تسخينو

‎قرمش في البلدي وفي الفينو

‎ فرنساوي خلاص مش عايزينو ‎

دي ضربت مني

‎فلتت

فلتت فلتت

فلتت

فلتت

فلتت مني

‎فلتت

فلتت فلتت

فلتت

فلتت

فلتت مني

‎نبضات قلبك تتكلم

‎تنطق اسمي تقول شيكالاستك

‎روحت بسرعة جيت انقذتك

‎وقعتي في الشبكة وأنا اللي اصطادتك ‎

وطلعنا عالقمر بالهامر

‎ولبسنا الشتوي في عز السامر

‎جمالك جنن المجانين

‎فضائك فضى الفضائيين

‎جمالك جنن المجانين

‎فضائك فضى الفضائيين

‎ده بيعاكس ‎ده بيبصبص ‎

ده بيزود ‎ده بينقص

يذكر أنه كان قد انطلق اليوم عرض فيلم كباتن الزعتري، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وشارك في الريد كاربت الخاصة به عدد كبير من الفنانين من بينهم إلهام شاهين ورانيا يوسف وصبا مبارك وأروى جودة وخالد سليم وبسنت شوقي ومحمد فراج وعدد آخر من الفنانين.