بمشاركة يسرا وصبا مبارك.. أحمد الروبي يصور أغنية «متعلق بيكي» في الجونة

يتابع الفنان أحمد الروبي تصوير أغنية «متعلق بيكي»، أثناء تواجده في مهرجان الجونة السينمائي، الذي يختتم فعاليات دورته الخامسة في 22 أكتوبر الجاري، ويشارك في الأغنية مجموعة كبيرة من النجمات من بينهم يسرا، تارا عماد، مايان السيد، هدى المفتي، سارة عبدالرحمن بالإضافة إلى صبار مبارك وغيرهن.

ونشر أحمد الروبي عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من كواليس تصوير أغنية «متعلق بيكي»، ليسأل المتابعون إذا كانت الأغنية مرتبطة بمهرجان الجونة خاصة مع تصويرها مع النجمات داخل مدينة الجونة أم لا، لأنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الروبي أغنية للمهرجان، حيث سبق وقدم أغنية «سقفة» في ختام الدورة الثالثة من المهرجان، والتي حققت نجاحا كبيرا في ذلك الوقت.

أحمد الروبي في كواليس تصوير أغنية متعلق بيكي

أغنية متعلق بيكي ألحان وكلمات عزيز الشافعي، وتوزيع علي فتح الله، ومن إنتاج شركة «طيارة»، من المقرر أن يطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت أغنية «سقف الحلاوة» آخر الأعمال التي طرحها الفنان أحمد الروبي، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، في أغسطس الماضي، وهي من كلمات وألحان أحمد الروبي وتوزيع علي فتح الله، بينما حققت أغنية «سقفة» التي قام بإهدائها لمهرجان الجونة السينمائي ما يتجاوز الـ 9 ملايين مشاهدة على «يوتيوب».